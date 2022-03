Homem mais rico do mundo, Elon Musk: ‘vive abaixo da linha da pobreza’, diz ex-mulher Grimes

Atualmente separada de Elon Musk, a cantora Grimes, de 33 anos, - com quem o homem mais rico do mundo tem dois filhos - revelou alguns detalhes de como foi viver com um dos homens mais ricos do mundo. Em entrevista a Vanity Fair - à qual ela revelou o nascimento do 2º filho do casal, na quinta-feira, - Grimes contou que os dois estão separados, embora se considerem “melhores amigos”.

Questionada sobre como era viver com o homem mais rico do mundo, Grimes afirmou: "O cara não vive como um bilionário. Às vezes, ele vive abaixo da linha da pobreza". "Chegou num ponto em que eu me perguntei: será que dá para não vivermos numa casa nada segura de US$ 40 mil? Onde os vizinhos podem nos filmar, não tem segurança nenhuma, e eu preciso comer manteiga de amendoim por oito dias seguidos?".

A artista contou que Elon se recusou a comprar um colchão novo quando ela mostrou que seu lado da cama estava furado. Musk teria sugerido substitui-lo por um colchão antigo que ela tinha antes dos dois morarem juntos. Grimes, no entanto, se mostrou feliz com a atual relação que eles mantém, separados, afirmando que eles se veem o tempo todo.

Elon Musk está focado no objetivo de colonizar Marte com 1 milhão de pessoas até 2050, e Grimes também planeja morar no planeta. Em março de 2021, ela afirmou que pretende se mudar para Marte quando completar 50 anos.

Bilionário se livrou de 7 mansões

Em 2020, Elon Musk anunciou no Twitter que venderia quase todos os seus bens materiais e que não seria mais dono de nenhuma casa. De fato, o bilionário vendeu nos meses seguintes 7 das suas mansões por quase 140 milhões de dólares. Em 2021, Musk se mudou para uma casa pré-fabricada e dobrável, que custou US$ 50 mil, contando apenas 36 metros quadrados, apelidada de “casita box”. A casa é uma "tiny house", ou "mini casa", localizada no Texas.