Harry Styles anuncia show extra em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Harry Styles anunciou um show extra em 13 de dezembro, no Allianz Parque (zona oeste de São Paulo). O ex-integrante do One Direction já tinha compromisso marcado na arena paulista em 6 de dezembro, no Rio de Janeiro, em 8 de dezembro, na Jeunesse Arena e, por fim, em Curitiba, em 10 de dezembro, na Pedreira Paulo Leminski.

As entradas para a nova data têm preços que variam de R$ 190 a R$ 750 e ficam disponíveis no site da Eventim em 30 de agosto, a partir das 10h. Há pré-venda exclusiva para clientes do cartão Elo em 29 de agosto.

Já as outras três apresentações têm os ingressos esgotados. Elas fazem parte da Love on Tour, que passaria pelo Brasil inicialmente em 2020, mas teve de ser adiada por causa da pandemia de Covid-19.

HARRY STYLES - LOVE ON TOUR NO BRASIL

São Paulo

Quando: 6 e 13 de dezembro

Onde: Allianz Parque:

Quanto: R$ 190 a R$ 750

Mais informação: eventim.com.br

Rio de Janeiro

Quando: 8 de dezembro

Onde: Jeunesse Arena

Quanto: esgotados

Mais informação: eventim.com.br

Curitiba

Quando: 10 de dezembro

Onde: Pedereira Paulo Leminski

Quanto: esgotados

Mais informação: eventim.com.br