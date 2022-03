Hailey Bieber publica texto religioso após ser internada com danos cerebrais

De família famosa nos EUA, Hailey é filha do ator Stephen Baldwin com a designer brasileira Kennya Baldwin, e neta do ícone da bossa nova Eumir Deodato.

"Não se aflija ou se preocupe. Ao invés de se preocupar, ore. Deixe que as súplicas e pedidos se transformem suas preocupações em orações, deixando Deus saber de suas aflições. Antes que você perceba, um senso da totalidade divina, tudo se juntando para o bem, vão chegar e te acalmar. É incrível o que acontece quando Cristo tira a preocupação do centro da sua vida.".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.