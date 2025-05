Grávida, Bruna Biancardi fala sobre planos de mais filhos com Neymar

Durante sua participação no podcast Maternidelas, apresentado por Claudia Raia e Tata Estaniecki no canal PodDelas, Bruna comentou sobre os planos do casal: "A gente fala de ter três filhos juntos, mas não sei, né? Vamos ver. Porque ele já tem outros filhos. Nunca se sabe, vamos ver", disse ela, deixando em aberto a possibilidade.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.