Goleiro Bruno faz 'vaquinha' para pagar pensão do filho com Eliza Samudio

"Criei essa Vaquinha em prol da pensão alimentícia de Bruninho , ao qual não foi aceito um acordo ou plano de pagamento ! Somente o pagamento integral suspende o mandado de prisão do Bruno nesse momento . Conto com você Que conhece o bruno de verdade e para todos aqueles que são fãs e acompanharam tanto a carreira quanto essa difícil trajetória que temos passado. Ele é impedido de trabalhar, mas é obrigado a pagar pensão, sendo que ainda tem mais 3 filhas que dependem do pai", diz o texto da vaquinha.

