Globo sonda Lívia Andrade para o BBB21 após demissão do SBT

Lívia Andrade teve o contrato finalizado com o SBT, mas pode não ficar fora da TV por muito tempo.

Segundo Leo Dias, do Metrópoles, a apresentadora é uma das famosas cotadas para o Grupo Camarote do Big Brother Brasil 2021, que estreia em janeiro de 2021.

Com o sucesso do formato no BBB 20, o reality show do próximo ano contará com famosos e desconhecidos no grupo Pipoca, e será a edição mais longa da história.