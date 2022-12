Gkay se desespera ao ser acusada de atirar sapato na cara de Tatá Werneck

Gkay vem sendo fortemente criticada desde que a sua participação no "Lady Night", de Tatá Werneck, foi ao ar no Multishow, mas agora a influenciadora se revoltou ao ser acusada de atirar um sapato na cara da humorista.

As alegações foram feitas pela coluna Splash, do Uol, que afirmou que Gkay deixou toda a equipe do programa maluca e Tatá chegou a ficar com dó e desesperada com o comportamento constrangedor, além de ela ter deixado o palco somente após 40 minutos do tempo que deveria ter saído do espaço.

No Twitter, Gessica Kayane negou veementemente as alegações e deu um basta, afirmando que irá processar a coluna. Tatá Werneck também se pronunciou afirmando que a influenciadora não tacou nenhum sapato em sua cara.