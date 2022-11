Gil do Vigor sai em defesa de Neymar e lembra apoio do jogador quando sofreu homofobia

O ex-BBB, Gil do Vigor, fez um publicação nas redes sociais neste domingo (27), onde defende Neymar das críticas que vem recebendo por conta de seu posicionamento político. Na postagem, ele torce por sua recuperação da lesão no tornozelo que deve deixar o jogador de fora das partidas do Brasil contra Suíça e Camarões, na primeira fase da Copa do Mundo do Catar.

Gil destacou que Neymar o apoiou em um momento difícil, quando sofreu ataques homofóbicos do presidente do Sport-PE. Por conta da postura do jogador na época, Gilberto manifesta torcida pela recuperação do jogador e para que logo volte a defender a seleção brasileira na Copa.

“Em um momento muito difícil quando sofri um ataque homofóbico de um conselheiro do Sport, tive o apoio e a ajuda de uma pessoa muito importante. @neymarjr me apoiou, vestiu essa camisa, fez o tchaki tchaki e naquele momento foi um conforto pra mim, me senti honrado por esse apoio. Então, estou aqui fazendo esse post para ele e torcendo demais pela sua recuperação para que volte logo a defender nossa seleção brasileira!”.

​