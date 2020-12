Gianecchini e Marília Gabriela falam sobre 1ª vez juntos e fim do casamento

Reynaldo Gianecchini e Marília Gabriela, que se separaram em 2006, falaram abertamente sobre como foi o fim do casamento, em um bate-papo descontraído com o filho da apresentadora, Theodoro Cochrane, no canal do YouTube "Téte a Théo''.

Como tudo começou

​Os dois falaram sobre a primeira vez que se viram, em Paris: “Era um quarto enorme de hotel, de lá a gente ia sair pra uma festa… Aí toca o interfone da portaria e diz assim: ‘É o Giane’. Eu falei: ‘Sim?’. ‘Sou eu, o Giane’. E eu: ‘Ah, sim, pode subir!’. Na hora que eu abri a porta, eu olhei pra ele, ele olhou pra mim, a gente começou a rir. Sentamos e começamos a conversar e de repente a gente estava conversando mais entre nós. A partir dessa noite a gente grudou”.

O ator completou: “A gente só ficou junto essa noite porque era pra você viajar com o Theodoro, mas o Theodoro teve um probleminha, chegou lá três, quatro dias depois. Se você estivesse com o Theodoro, talvez não teria rolado. Você daria atenção pro seu filho e talvez eu não tivesse coragem”, disse.

“Foi muito lindo, depois eu comecei a ir pra Paris uma vez por mês, quando tinha Lua cheia, pra encontrar com ele. A gente era muito grudado. Você sofria muito quando eu ia embora. Eu também”, completou Marília.

Casamento

“Depois desses meses, eu resolvi voltar [para o Brasil] e voltei casando. Era engraçado porque tinha o oposto que todo mundo vive. Geralmente você se apresenta para os pais, e eu tinha que me apresentar pros filhos. O que era muito mais difícil”, disse Gianecchini.

Separação

Giane afirmou que o relacionamento não acabou por falta de amor: “Quando a gente terminou, não era por falta de amor, acho que isso ficou muito claro. A gente chorou muito, a gente se amparou. Eu senti que tinha um caminho que parecia que estava gritando para lados diferentes”.

E disse: "Eu poderia ficar casado a vida inteira, eu tenho certeza disso. Mas tinha um lado meu que sabia que eu tinha que sair daquele castelinho, que estava muito protegido, e precisava viver uma vida. É interessante também você estar numa montanha-russa. Tem muita coisa pra você viver quebrando a cara. Eu acho que eu precisava sair um pouco dessa proteção”.