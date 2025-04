Gato Preto diz que não é pai de filha de Bia Miranda, que está em trabalho de parto

Enquanto isso, DJ Buarque, ex-companheiro de Bia e pai de seu primeiro filho, Kaleb, de 10 meses, disse que cancelou uma viagem ao saber que ela havia entrado em trabalho de parto e garantiu que está disposto a ajudá-la no que for preciso.

Ele não deu explicações e Bia, que até o fechamento desta matéria estava ainda em trabalho de parto, na maternidade e sem a presença do pai da criança, ainda não comentou a declaração. O relacionamento começou em agosto de 2024 e foi marcado por idas e vindas, além de muitas brigas. Às vésperas do parto, Bia anunciou o fim definitivo do namoro, dizendo que os dois não estavam bem e decidiram se separar de vez. “Agora nossas vidas estão separadas. Não tem nada que envolver um ao outro”, afirmou a influenciadora.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.