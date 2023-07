Gabriela Versiani se derrete em declaração de 1 mês de namoro com Murilo Huff

Com a exposição do namoro, a influenciadora acabou recebendo muitas críticas de internautas, alguns deles chegando a alegar que ela teria feito Murilo esquecer de Marília, que faleceu em um acidente aéreo em 2021.

“Um mês de nós! Que nosso amor seja sempre essa delícia de viver e quando não for, que a gente saiba fazer voltar a ser! A vida é muito mais gostosa com você, te amo tanto…", escreveu ela ao se declarar.

O pai de Léo, fruto do relacionamento com Marília Mendonça, reservou um restaurante somente para o casal, com direito a muito romance, e a influenciadora fez questão de mostrar cada detalhe no Instagram.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.