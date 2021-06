Funkeira manda recado para Sikêra após discurso de ódio contra LGBTs: 'a sua pelo jeito não é'

"Eu quero mandar um recado para um ser humano que diz que é apresentador: Seu Sikêra, a gente veio pra ficar. O respeito é uma via de mão dupla. Você me respeita e eu te respeito. Ok? Então não vem de 'mimimi' falar de família tradicional brasileira se a sua, pelo jeito, não é", disparou Pepita.

A funkeira trans Pepita usou a “Live do Orgulho”, que aconteceu no sábado (26) para rebater o discurso de ódio que o apresentador Sikêra Jr. fez contra o público LGBTQIA+ durante o programa “Alerta Nacional” da sexta-feira.

