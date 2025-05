Freddie Mercury teve relacionamento oculto e uma filha, diz nova biografia

Uma nova biografia sobre Freddie Mercury, vocalista do Queen, afirma que o artista teve uma filha em segredo com a esposa de um amigo próximo, em 1976. Intitulada Love, Freddie, a obra foi escrita pela jornalista e biógrafa Lesley-Ann Jones, e revela detalhes até então desconhecidos sobre a vida pessoal do cantor. A informação foi publicada inicialmente pelo jornal britânico Daily Mail.

A filha, identificada apenas como “B”, tem atualmente 48 anos, vive na Europa, atua como médica e é mãe. Sua identidade foi preservada no livro, mas, segundo a autora, familiares e amigos mais próximos de Mercury sabiam da existência da jovem. O relacionamento entre pai e filha teria sido afetuoso e constante até a morte do artista, em 1991.

No primeiro capítulo da biografia, é publicada uma carta escrita por “B”, na qual ela confirma o laço com o cantor e descreve o afeto que recebia dele. “Freddie me adorava e era dedicado a mim. As circunstâncias do meu nascimento podem parecer incomuns e até ultrajantes, mas isso nunca diminuiu seu amor e cuidado comigo”, escreveu ela.

Ainda segundo a biografia, pouco antes de morrer, Freddie presenteou a filha com 17 volumes de seus diários pessoais, quando ela tinha apenas 15 anos. O gesto foi interpretado como uma tentativa do cantor de garantir que sua história fosse conhecida por ela de forma íntima e direta.