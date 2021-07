Fiuk retira cães de estimação de abrigo meses após fim do BBB 21

Fiuk finalmente retirou os seus cachorros que havia deixado “hospedados” no abrigo para animais abandonados em Peruíbe, no litoral sul de São Paulo.

O cantor mostrou no sábado (17) aos fãs no Instagram, que viajou por cerca de 2h30 de carro, saindo de São Paulo, para buscar os animais da raça Border Collie. “Hoje é um dia muito especial. Eu estou indo buscar os meus filhotes, meus cachorros”, escreveu ele, que depois mostrou o reencontro. "Agora sim eu tô completo [...] Eles tão ótimos, lindos, saudáveis... vcs são especiais. Eu sabia q podia contar com vcs".

Na época que foi divulgado que ele havia deixado seus cães no abrigo, Fiuk foi detonado por internautas. Ele justificou que eles estavam sendo bem cuidados no abrigo de uma amiga, e que os deixou lá antes mesmo do início do BBB, por estar com a agenda cheia de compromissos e não poder dar atenção a eles.

Mas isso não foi o suficiente para Luísa Mell, que detonou a atitude e lembrou que os cães também sofrem e se sentem tristes com o abandono dos donos, além de ter afirmando que com essa atitude, Fiuk tirou o espaço que poderia ser de cães realmente abandonados.