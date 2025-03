Fiuk, Eskine, DJ Davi e MC G15 brigam por hit "Mãe Solteira"; entenda a treta

"Quando cheguei [para compor 'Mãe Solteira'] tinha um refrãozinho pronto mesmo, mas estava bem no começo. A música aconteceu com todo mundo junto lá. Inclusive, eu que puxei a história e insisti para a gente falar de mãe solteira [...] Eu acredito que energia de todo mundo que estava ali, naquela sala, faz parte da composição", afirmou.

Em meio a isso, J. Eskine publicou um vídeo visto como uma indireta para Fiuk já que ele agradece apenas Davi e G15 pela criação do “hit do ano”.

"Eu nunca tinha conversado com esse cara. Eu mesmo nem convidei ele para o estúdio. Eu fui convidado, e estava lá fazendo a minha parte. Do nada, esse louco entrou no estúdio, fez uma melodia que ficou boa e [agora] está querendo levar o mérito só para ele?", reclamou Davi em outro vídeo.

Segundo Davi, a composição foi feita por ele, Eskine e MC G15, enquanto Fiuk apenas contribuiu com uma melodia no final. G15 reforçou a versão de Davi, afirmando que Fiuk teve participação, mas não na letra.

