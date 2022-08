Fisiculturista Renato Cariani perde 25 mil seguidores ao anunciar live com Bolsonaro

Na terça-feira (23) o influenciador digital fitness e empresário Renato Cariani, de 46 anos, anunciou live com o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) no podcast Ironberg junto com o médico Paulo Muzy. Entretanto, ontem ele afirmou que perdeu cerca de 25 mil seguidores nas redes sociais após o anúncio.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.