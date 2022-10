Fim do mistério! Viih Tube e Eliezer anunciam sexo do bebê

A youtuber fez uma live e compartilhou com os seguidores como foi a descoberta do sexo do bebê do casal. Eles simularam uma prova bate e volta para fazer a revelação, no entanto era apenas uma pegadinha.

É menina! Viih Tube e Elizer descobriram o sexo de seu primeiro filho na tarde deste domingo (16) durante chá revelação com o tema BBB, que reuniu familiares e amigos do casal.

