Fim de amizade Selena Gomez e Francia Raisa após doação de rim tem motivo revelado

Selena precisou de um transplante de rim em 2017 por conta do lúpus, doença inflamatória crônica de origem autoimune que pode afetar diversos sistemas do corpo, como articulações, pele, rins, células sanguíneas, cérebro, coração e pulmões.

Até então, se pensava que o motivo da briga era uma declaração de Selena em seu documentário, afirmando que sua única amiga na indústria era Taylor Swift. Francia teria ficado muito chateada e reagiu escrevendo “interesante” nas redes sociais. Na ocasião, Selena rebateu no TikTok: “Desculpe, não mencionei todas as pessoas que conheço”.

