Filho diz que Chorão deixou dívida impagável com gravadora: 'ninguém sabia'

O filho de Chorão, Alexandre Abrão, revelou ao desabafar sobre os desafios de administrar o legado do Charlie Brown Jr que o cantor deixou uma dívida impagável com a gravadora. Ele também contou sobre os conflitos com os guitarristas Marcão e Thiago Castanho.

Ao G1, Abrão explicou que o músico para comprar os direitos da banda dos outros integrantes fez a dívida e o valor é descontado até hoje. O músico queria seguir carreira solo em 2005, quando a banda brigou, mas foi impedido pela presidente da gravadora EMI.

"Desde que meu pai faleceu, uma das pessoas que trabalhava com o meu pai falava: 'O Chorão tem uma dívida impagável com a EMI'. Até hoje essa dívida impagável está aí. A gente paga de pouquinho em pouquinho, porque retém os direitos artísticos. Isso é uma coisa que ninguém sabia", ressaltou.

Sobre o conflito com os guitarristas, o filho de Chorão disse que sempre concordou com as demandas dos ex-colegas do cantor, mas os dois tentaram registrar marcas da banda e entraram com um processo na justiça sem conversar com ele antes.

"Para ser sincero, não sei. Falam que eu não fui uma coisa, não fui outra, que eu fui mesquinho. Mas a verdade é que eu nunca fui contatado por eles para absolutamente nada", explicou ao G1.