Filho de Cristiano, da dupla com Zé Neto, passa por cirurgia no coração

"Há 3 meses atrás, nosso filho, desde a barriga da sua mamãe, foi diagnosticado com Tetralogia de Fallot. Aquilo foi um choque, me perdi completamente, o medo dominou meu corpo, mente e alma, pensar na possibilidade de perder meu filho. Chorei muitas noites sozinho, só eu e Deus. Eu tinha que ser forte e estar forte e passar segurança a minha esposa, minha família, mas sabe de onde veio tanta força? De Deus", escreveu o cantor.

O menino foi diagnosticado com Tetralogia de Fallout, que causa malformações no músculo cardíaco, aorta e valva pulmonar.

Cristiano, da dupla com Zé Neto, revelou que o filho recém-nascido, Miguel, vai precisar passar por uma cirurgia no coração.

