Filho de Andressa Urach filma mãe fazendo sexo com mulher em motel

Andressa Urach contou nesta sexta-feira (4) que realizou o fetiche de ser gravada fazendo sexo com outra mulher, e chocou ao revelar que o filho Arthur, de 18 anos, foi responsável pela filmagem.

"Peguei um quarto de motel para fazer uma gravação.Tenho um fetiche para ser realizado. Já fiquei com mulher, só que nunca gravei. Hoje a gente vai produzir esse conteúdo. Vou pegar uma morena gostosa que está aqui. Uma ninja! Que delícia", disse ela.

"Adivinha quem vai ser o câmera", completou Andressa, mostrando o filho Arthur. O vídeo foi disponibilizado no perfil da Andressa no Privacy, plataforma paga de conteúdo adulto. No caso de Andressa, a assinatura mensal custa R$ 200.

Na última semana, Andressa Urach fez uma série de revelações picantes e outras chocantes. Mas ao ser questionada sobre o filho, a ex-Miss Bumbum deixou claro que não faz sexo com ele ou outro parente, e que ele apenas é responsável por suas fotos e vídeos.

Arthur já falou sobre a sua função lidando com o conteúdo erótico da mãe, o que considera um trabalho como qualquer outro. Ele também afirmou que prefere a mãe agora nessa fase de prostituição, do que quando ela era extremamente religiosa. "Por que eu teria vergonha? Ela está fazendo algo de que gosta e ganhando dinheiro com isso. Então, deixa ela", disse.