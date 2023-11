Filha de Mingau do Ultraje a Rigor atualiza estado de saúde do pai

"As pessoas podem falar o que quiserem. Mas apenas quem sempre esteve ao seu lado, nos bons e nos maus momentos, e sem outro interesse a não ser o bem dele. Continua junto no dia a dia: eu, minha mãe, meus padrinhos, meus tios e os melhores amigos da vida - que são pouquíssimos", frisou, postando uma foto dessas pessoas e completando: "Agradecemos de coração a todos que fizeram preces e enviaram palavras de encorajamento. E até o próximo boletim!", disse.

"Aos poucos, comemoramos cada momento como uma grande vitória: abrir os olhos, mover a cabeça, mexer dedos das mãos e pés... Até dar o sorriso mais lindo do mundo! Logo mais vamos para uma clínica onde ele poderá se reabilitar. Um ambiente mais leve para compartilharmos com vocês a sua evolução", continuou.

"Já passamos de dois meses na UTI. como vocês devem imaginar. As primeiras semanas não foram nada fáceis. Mas, graças a Deus e às equipes que cuidam dele no hospital, os dias de angústia ficaram para trás", escreveu Isabela.

Isabella Aglio, filha de Rinaldo Amaral, o Mingau do Ultraje a Rigor, atualizou os fãs sobre o estado do pai que está internado há dois meses no Hospital São Luiz, em São Paulo, desde que foi baleado na cabeça em Paraty, no Rio de Janeiro.

