Filha de Carla Perez e Xanddy manda indireta ao assumir namorada

Camilly Victória, filha de Carla Perez e Xanddy, mandou uma indireta nas redes sociais, nesta quinta-feira (27), ao assumir o namoro com a americana Daze.

"As long as the fly girls love me I don't care if you do [Enquanto as garotas autênticas/descoladas me amarem, eu não ligo se você ama]", diz o post.

Em seguida, Carla Perez também compartilhou no Instagram uma mensagem . "Status do dia: sem paciência para pessoas hipócritas".