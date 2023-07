Patrícia Poeta detona colunista de Sônia Abrão: 'destruição de reputação'

À juíza, a apresentadora alegou que o colunista faz isso por engajamento: "[Lo-Bianco] assim age porque tem conhecimento de que a simples menção ao nome [de Patrícia Poeta] faz com que a audiência do programa televisivo do qual participa aumente significativamente". "Como se pode ver, [Lo-Bianco] identificou na destruição da reputação de pessoas públicas uma forma de gerar engajamento e obter ganhos financeiros, fato esse que será devidamente evidenciado com a colheita da prova testemunhal indicada na inicial acusatória".

