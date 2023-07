Nando Reis revela luta contra álcool e cocaína: 'Comecei aos 13'

A reunião com os integrantes do Titãs traz um sentimento especial para cantor Nando Reis. Em relato publicado, o artista detalha minuciosamente a batalha contra o vício em drogas e álcool. Sóbrio há quase 7 anos, ele revela que a dependência quase destruiu a amizade com os integrantes do Titãs, o casamento e relação com os filhos.

Publicado na Revista Piauí nesta sexta-feira (28), Nando Reis escreve abertamente a trajetória que o levou a ser viciado em álcool e cocaína.

"Comecei a beber aos 13 anos de idade e só parei aos 53. Foram décadas de consumo pesado e, com o passar do tempo, associado à cocaína. Estou há quase sete anos sóbrio, mas não deixei de ser alcoólatra: consigo sentir a compulsão dentro de mim", entrega.

Nascido em uma família abastada da capital paulistana, Nando Reis teve a primeira interação com o álcool dentro de casa. "Tenho a lembrança de ver meu pai tomando uísque, um cowboyzinho, antes de sair para jantar com a minha mãe. Eu achava aquilo bonito e elegante. Morávamos no Butantã e, aos 13 anos, ia com minha mãe comprar pão, queijo camembert e uma garrafa de vinho na Praça Panamericana. Tomávamos um aperitivo no fim da tarde com a minha avó. Até então, o álcool estava vinculado apenas a momentos de comunhão, prazer e alegria"

Na adolescência, durante viagens com amigos para a casa de Ubatuba, litoral norte de São Paulo, Nando Reis teve experiências mais fortes com o consumo alcoólico, ele lembra ter ficado completamente embriagado a ponto de darem banho nele.

Aos 19 anos, quando fundou a banda Titãs o álcool já era uma presença consolidada no meio. "Gostava de ficar bêbado, a embriaguez era um estado que me agradava".

O cantor relata também ter experimentado maconha pela primeira vez aos 11 anos. "Fumei dos 15 aos 19 até que comecei a ficar paranoico e tive que parar", confessa.