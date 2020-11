Filha de Belo presa recebe 10 salários mínimos de pensão do cantor

Belo contou em entrevista que a filha caçula, a estudante de Odontologia Isadora Alkimin, não precisava se envolver em crimes para ter dinheiro. O música disse ainda que paga dez salários mínimos de pensão para ela, cerca de R$ 10.450. A jovem de 21 anos foi presa na última quarta-feira (11) suspeita de integrar uma quadrilha que aplica golpes bancários.

“Não tenho o que falar, não consigo falar nada. Primeiro preciso entender. O advogado (que ele contratou para ajudar a filha) está entrando no processo", contou ele à revista Quem.

‘‘Ela faz faculdade, está no terceiro período. Mora com a mãe, ganha dez salários mínimos por mês de pensão que eu pago. Vou fazer o que for preciso para ajudar minha filha’’, afirmou.

Pedido de liberdade negado

Isadora teve o pedido de liberdade provisória negado pela Justiça, nesta quinta-feira (12), de acordo com o jornal Extra. A prisão em flagrante da jovem foi convertida para preventiva em audiência de custódia.