Fernanda Torres se recusa a tomar vacina AstraZeneca

Vale lembrar que todas as vacinas disponíveis no Brasil e no mundo foram testadas e aprovadas podendo ocasionar reação leve, nada que vá levar ao risco de morte como se infectar com covid-19.

Segundo o colunista Leo Dias, do jornal O Dia, a atriz de 55 anos ficou com medo da reação da vacina e queria tomar a Pfizer. A artista deixou o local sem ser vacinada e foi atrás de outro posto.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.