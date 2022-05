Felipe Neto defende Anitta e crítica Zé Neto após discurso atacando a cantora

GKay se refere ao fato da cantora estar morando nos Estados Unidos, onde se apresentou recentemente no festival Coachella, além de ter sido o primeiro lugar nas músicas mais ouvidas do mundo no Spotify.

"A gente não precisa fazer tatuagem no toba para mostrar que tá bem'. Diz o cara que precisa atacar a colega de profissão para ser notado. Tinha que ser minion?", disparou no Twitter Felipe Neto, em referência às vezes em que o cantor apoiou o presidente Jair Bolsonaro.

