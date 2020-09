A Fazenda: Biel revela que ainda gosta de ex-mulher, Duda Castro

Em "A Fazenda 12", Biel acaba de revelar que ainda tem sentimentos pela ex-mulher, Duda Castro, com quem terminou o relacionamento em meio à polêmica de agressões. 'Ainda gosto dela.', disse em conversa com os peões.

Ele afirmou, ainda, que levava café na cama todos os dias para a modelo, e que "procura a ex" em todas as meninas com quem fica.

Outra informação nova dada por ele é que os dois estavam juntos até dezembro do ano passado. Para quem não sabe, a polêmica de agressão e divórcio nos EUA aconteceu em 2018.

Enquanto isso, fora do reality show, Duda rebate algumas afirmações que o cantor vem fazendo em rede nacional. Logo após Biel comparar a atitude de Raissa Barbosa (que jogou água no cantor) à ex-esposa, ela escreveu no Twitter: "O abuso mental a distância já não funciona mais #NotAnymore" (Não mais, em inglês).

Em outros posts, Duda acusou o ex de ter se cortado com facas para incriminá-la, e prometeu ir contar a sua versão dos fatos.