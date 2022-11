Famosos lamentam morte de Gal Costa, vítima de infarto aos 77 anos

Famosos lamentaram a morte de Gal Costa, aos 77 anos, vítima de um infarto. A morte da cantora foi confirmada pela assessoria na manhã desta quarta-feira (9).

Gilberto Gil, Rita lee, Lull Santos, Renato Góes, Astrid Fontenelle e até o presidente eleito Lula foram alguns dos artistas que lamentaram a perda do ícone da MPB.

“Muito triste e impactado do com a morte de minha irmã Gaúcha”, escreveu Gil no Twitter.

“O nome dela é Gal, a garota da voz de veludo…as forças de luz estão com você..”, postou Rita Lee no Instagram com uma foto antiga das duas.

O presidente eleito Lula também se manifestou. “Gal Costa foi uma das maiores cantoras do mundo, das nossas principais artistas a levar o nome e os sons do Brasil para todo o planeta. Seu talento, técnica e ousadia enriqueceu e renovou nossa cultura, embalou e marcou a vida de milhões de brasileiros”, publicou.

A escola de samba Estação Primeira de Mangueira ressaltou que Gal Costa é uma das cantoras mais importantes da música popular.

“Sua voz preenchia os espaços e tocava no fundo da alma com seu timbre único. Usou sua arte para lutar e defender ideais progressistas. Esteve de mão dada ao povo e se tornou um ídolo do país. Gal foi enredo da Mangueira em 1994, junto a Gil, Caetano e Bethânia. Os Doces Bárbaros marcaram gerações e até hoje são referência. Foi uma honra tê-la homenageado em vida. A Estação Primeira, em nome da presidenta Guanayra Firmino, lamenta e deseja condolências aos familiares e fãs. Desejamos uma passagem de luz! Gal será eterna e brilhará no céu verde e rosa”, finalizou.

