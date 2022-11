Fabio Porchat expõe perrengue ao esquecer carro em aeroporto por dois dias

"Tô indo lá buscar e provavelmente vou ter que financiar o valor do estacionamento”, brincou Porchat. Nos comentários, internautas compartilharam com o humoristas os perrengues dos esquecimentos.

"Terça-feira eu saí de casa de carro, fui pro Santos Dumont, peguei o avião pra São Paulo. Trabalhei em São Paulo, voltei na quarta pro Rio. Cheguei no aeroporto, chamei um táxi e fui pra casa. Hoje cedo fui sair de casa de novo e cadê o carro? Tá no Santos Dumont me esperando", relatou no Twitter.

Fabio Porchat passou por um perrengue daqueles que afetou seu bolso. O apresentador contou que esqueceu seu carro no estacionamento do aeroporto e só foi lembrar dois dias depois quando não encontrou o veículo na garagem.

