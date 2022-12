Ex que estava com Bruno da seleção desde os 13 acusa jogador de abandono no Domingo Espetacular

Júlia Magalhães, ex-namorada de Bruno Guimarães, da seleção brasileira e do NewCastle, deu entrevista ao Domingo Espetacular, da Record, na qual contará detalhes da polêmica entre o ex-casal.

Segundo Júlia, o relacionamento teve início quando ambos eram adolescentes, aos 13 anos, na época da escola. No decorrer do relacionamento, ela se mudou de estado para ficar ao lado do namorado durante sua ascensão na carreira futebolística, passando a morar na casa dos pais dele.

Com eles ela morou até 2019, quando o jogador a convenceu a assinar um documento abrindo mão da união estável e a expulsou de casa. Desde então, a jovem luta na Justiça para ter a união estável reconhecida.

À Record, Júlia afirmou que o jogador a traiu com a atual noiva quando eles ainda estavam juntos em 2019.

Ela também afirma que abriu mão dos estudos, inclusive da faculdade, para ficar ao lado do companheiro na Europa, pedido que segundo ela foi feito por Bruno e sua família. No entanto, eles não queriam uma união estável.

Além de pedir para reverter a união estável com separação total de bens, Júlia pediu na Justiça o reembolso das despesas que teve na sua volta ao Brasil após a separação..

Em nota emitida nesta semana quando as primeiras informações sobre o caso foram divulgadas, Bruno negou as afirmações da ex. Leia abaixo.