Ex-paquita Lana Rhodes posa nua no banheiro e agita web

"Agradeço as atrizes que tem milhões de seguidores e teriam dinheiro e visibilidade pra produzir no mínimo 3 espetáculos por ano pela confirmação e colaboração (...) Não tem bunda no filme. Pode curtir a bunda e assistir o Tônia", avisou.

"Aposto 30.000 reais (o valor da Vakinha para montagem do espetáculo Tônia) que esta foto da minha bunda amassada no box vai dar mais curtidas que o nosso filme tem de visualizações", escreveu a também atriz.

A ex-paquita Lana Rhodes agitou as redes sociais ao postar uma foto completamente nua durante o banho. A intenção é arrecadar fundos para o espetáculo teatral Tônia, A Diva no Espelho.

