Ex-noiva de Whindersson, Maria Lina dá puxada em fita e mostra bronzeamento

Maria Lina Deggan mostrou as curvas no Instagram, nesta terça-feira (21), após colocar o bronzeado em dia. A ex-noiva de Whindersson, que é influenciadora, deu uma puxada na fita utilizada para fazer a marquinha do bronze, e escreveu: "On e bronzeada".

Ela marcou o local onde fez o bronze: "Eu não faço a marquinha de cima mais. Optei por não fazer para não ter marca nenhuma, ficar bem liso, com um bronzeado uniforme. Eu já tive marquinha em cima, mas não gosto mais, não acho mais bonito em mim. Elas colocam um adesivinho no bico do peito para não bronzear", detalhou.

A influenciadora de 23 anos acaba de voltar de uma viagem ao Egito com Whindersson, com quem teve o filho João Miguel, que faleceu há 1 ano após um parto prematuro.

Ao retornar ao Brasil, Maria Lina mudou o visual, fazendo mechas loiras nos fios.