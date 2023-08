Ex-namorado, João Guilherme apoia Larissa Manoela em polêmica com os pais

"Confio muito na Larissa, que é a pessoa de quem estive mais próximo. Confio no coração dela, na educação que ela tem. Estou com ela. Nessa história toda estamos de mãos dadas", completou.

O ator e modelo apareceu no Baile do BB, em São Paulo, neste sábado (26) e por lá foi questionado de que lado está. "A minha opinião - e a da minha família também - é que é muito triste. Mãe e filha a gente sempre quer ver bem, especialmente porque são pessoas próximas, a gente conhece. Sabe como fica ruim para todos os lados, ninguém sai ganhando. Mas aconteceram muitas coisas chatas. Mas sobre a relação das duas, a gente que fica vendo pela TV, como vai opinar? Cada dia sai uma notícia", começou ele.

João Guilherme saiu em defesa de Larissa Manoela --- com quem namorou entre 2015 e 2016 --- ao ser questionado sobre a polêmica da atriz com seus pais.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.