Ex-nadadora Joanna Maranhão detona Yasmin Brunet em caso de Medina nas Olimpíadas de Tóquio

A ex-nadadora Joanna Maranhão criticou Yasmin Brunet após a modelo e mulher de Gabriel Medina gravar vídeos criticando o Conselho Olímpico Brasileiro (COB) por não atender ao pedido do surfista em levá-la para as Olimpíadas de Tóquio, no Japão.

“Mermão, alguém precisa dar um choque de realidade em Yasmin. Eu não tenho nada a ver com isso mas ela tá nos stories falando em 'descaso do cob' olha, eu realmente acredito que uma galera precisa entender o movimento olímpico, tá lig?!”, começou.

A atleta olímpica prosseguiu: “Ela fala pra um público que NÃO vive ou acompanha esporte (não tô falando de torcedor de futebol, aqui...é outra realidade). ‘surf é um esporte individual e quem compete sabe a importancia de ter alguém do lado' Sim amor, você sabe que a GRANDE maioria dos atletas de esporte individual não tem sequer o treinador presente nos jogos? Pq não cabe geral, tá lig?”.



Devido à pandemia da covid-19, só é permitido um acompanhante da equipe para cada atleta, e o COB considera que Yasmin não é parte da equipe técnica de Medina. Ao invés da mulher, ficou inscrito para acompanhá-lo o treinador Andy King, mas Medina e Brunet reivindicam que ela seja levada como sua estafe por ser quem mais o dá apoio e suporte, especialmente psicológico.

Com as negativas do COB, Yasmin não poderá acompanhar o surfista no momento importante, já que também devido à pandemia, o Japão restringiu a entrada de estrangeiros no país.

O atual número 1 do surfe vem expondo o caso para que o COB coloque sua mulher para acompanhá-lo no lugar do treinador. Ele e Yasmin alegam que só querem os mesmos direitos dos demais atletas, e que alguns surfistas estão levando amigo e marido como estafe.