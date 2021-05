Ex-marido de Marina Ruy Barbosa engata namoro com outra Marina; Veja foto

A fila andou para Alexandre Negrão. O ex-marido de Marina Ruy Barbosa está namorando a paranaense Marina Name. A jovem de 26 anos é formada em psicologia e os pais são donos de um cartório no Paraná.

Segundo o jornal Extra, Marina e Xande se conheceram através de amigos em comum e começaram a paquera por mensagens no Instagram. A paranaense é discreta e tem o perfil do Instagram fechado.

Em fevereiro, um mês após o anúncio do fim do casamento de 3 anos com a atriz, Xande começou a seguir algumas beldades no Instagram entre as jovens estavam Marina Name e Esther Marques, de 20 anos. Ele deixou de seguir Marina, mas depois voltou a segui-la semanas depois.

Ruy Barbosa também já fez a fila andar. Ele está namorando o deputado federal Guilherme Mussi.