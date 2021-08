Ex de Sasha substitui em ‘Verdades Secretas 2’ ator acusado de agredir ex-namorada

A Globo retirou do elenco de “Verdades Secretas 2” o ator João Gana, após ele ser acusado de agredir a ex-namorada. Agora, entra em cena Bruno Montaleone, ex-namorado de Sasha Meneghel, que já fez “Malhação”, e “O Tempo Não Para”.

De acordo com o Notícias das TV, os 10 capítulos gravados por João Gana serão “jogados no lixo” devido à acusação de agressão. A ex-namorada do ator chegou a conseguir uma medida protetiva contra ele após o exame de corpo de delito. A mãe do ator, Catarina Gana, afirma que o rapaz está sendo acusado de agressão por ter terminado o namoro, e que na verdade, segundo ela, ele foi agredido.

Montaleone vai começar a gravar as cenas do zero como Matheus, garoto de programa que é neto da personagem de Zezé Polessa, e vai viver cenas quentes com homens e mulheres.

Antes de ser dispensado pela Globo, João Gana havia falado um pouco sobre a sexualidade do personagem, que fará par romântico com Deborah Evelyn e com o personagem de Massaro, Giotto: "Matheus não é heterossexual, ele é fluido… creio que o maior descobrimento será com o personagem de Johnny Massaro, mas ainda precisamos descobrir como será construída essa relação".