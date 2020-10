Ex de Kylie Jenner, Tyga posta foto do pênis e deixa internautas incrédulos

Tyga, ex-namorado de Kylie Jenner, abriu um canal no site de conteúdo adulto Only Fans e os internautas têm vazado as imagens do rapper nas redes sociais.

Para divulgar o canal no site, Tyga publicou no Twitter neste sábado (3) uma foto em que aparece rodeado de mulheres nuas fazendo sexo oral. Mas o que tem repercutido é a imagem vazada da plataforma paga em que o rapper exibe o pênis.

A NUDE DO TYGA MEU DEUS!!! isso n pode ser um pinto, tá mais pra barra de chocolate de 1kg pic.twitter.com/RxoFhhYsA5 — DIVA INTERNACIONAL (@loyaltyperry) October 3, 2020

Os internautas estão incrédulos com o tamanho do atributo de Tyga e também com a atitude dele em divulgar pornografia não Twitter para se promover.