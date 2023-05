Ex-BBB Larissa troca lentes dos dentes e mostra novo sorriso

O aspecto das lentes anteriores foi alvo de críticas à ex-participante do BBB23 durante o reality show. "Sempre comentava lá dentro do programa o quanto me incomodava o meu sorriso e o quanto eu desejava fazer a mudança das minhas lentes de contato. Hoje foi o dia de finalmente trocar e eu não poderia ter escolhido equipe melhor.", escreveu ela.

