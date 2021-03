Ex-BBB Gleici desabafa sobre plástica e post de Wagner: 'vivi um pesadelo'

A campeã do BBB 18, Gleici Damasceno, desabafou neste sábado (6) depois de passar vários dias em silêncio diante dos comentários sobre a sua aparência no programa “Encontro” com Fátima Bernardes. A acreana chamou atenção pelo nariz mais empinado e recebeu diversas críticas.

Além disso, o ex-namorado, Wagner Santiago, ter postado uma foto de Michael Jackson, possivelmente a comparando com o cantor. A atitude do ex-BBB foi detonada por internautas na ocasião. Gleici sumiu das redes sociais e só voltou hoje, explicando que passou por momentos difíceis não só pelas críticas mas também pelo resultado do procedimento, que lhe causou uma "crise de identidade".

Confira o desabafo na íntegra: “Gente, me submeti a uma cirurgia por questão funcional e estética. Fiz turbinectomia, septo e adenoide e rinoplastia, pois há um tempo atrás fiz um procedimento com ácido hialurônico que não deu certo e modificou meu nariz. Esse atual procedimento, fiz com médicos super profissionais, a Dra. Ana e Dra Leo, que me deram toda a assistência necessária. Não tive problemas durante a cirurgia, mas 9 dias depois, quando retirei o gesso, fui arrebatada por uma crise de identidade ao me olhar no espelho, e a partir daí vivi um pesadelo.

Foram dias turbulentos na minha cabeça, e tudo pirou quando eu apareci em uma entrevista no Fantástico e algumas pessoas começaram a fazer comentários, alguns maldosos. As pessoa acham que podem ridicularizar a aparência de alguém sem se preocupar com o prejuízo emocional que isso causa. Estou falando isso pra vocês, porque acho que poucas pessoas falam sobre essa parte do pós operatório. É algo muito louco, e que pode acontecer com qualquer um, mas eu não esperava que fosse acontecer comigo, pois parece que só você está vendo aquilo e sua cabeça vai explodir.

Tive o primeiro ataque de pânico e a certeza que ia enlouquecer, que ninguém ia me reconhecer, minha família, meus amigos, pois nem eu me reconhecia. Eu não tinha saída e fiquei assim por uns 15 minutos, e a cena se repetiu por vários dias. Fui me acalmando e voltando pra mim. Dias depois apareci no programa Encontro, e uma pessoa fez uma comparação muito maldosa, e tudo ficou sombrio novamente.

Comecei a conversar com a minha psicóloga todos os dias e tudo foi ficando mais tranquilo, o inchaço também foi melhorando e comecei a enxergar as coisas normais novamente. Eu decidi falar com vocês sobre isso também pelo fato de pessoas estarem tentando se aproveitar de uma situação para se promover profissionalmente e acho isso muita falta de caráter.

Também quero falar sobre algo que mexeu comigo, não acho justo as pessoas me xingarem por uma escolha que eu fiz, não tem sentido nisso pra mim, não foi a minha intenção negar minhas origens e minha história.

Fazer um procedimento no meu nariz não apaga a minha história e muito menos minha cor, eu continuo sendo uma mulher negra, e com orgulho. Recebi muitos comentários de pessoas falando de forma agressiva e não acho que seja o caminho mais adequado, pois não agrega e não educa.

Não quero aqui romantizar e banalizar cirurgias plásticas, mas se é um sonho que você tem e isso não vai te causar um problema psicológico, financeiro e físico, converse bem com seus familiares, amigos, consulte um psicólogo antes se possível, mas se certifique que é realmente isso que você quer pra você e também pesquise bem o profissional, pois tudo foi menos doloroso por eu ter sido bem acolhida durante todo momento do que passei. Estou falando sobre isso aqui justamente pra colocar um ponto final nessa história, e espero do fundo do meu coração que não reduzam minha vida, minha história, a esse capítulo. É uma questão de respeito com o outro!".