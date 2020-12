Especial de Natal da Mariah Carey ganha trailer; vem ver

Começou dezembro, e a Rainha do Natal, Mariah Carey já está sendo exaltada pelos internautas.

E para a alegria da Web, o Apple TV+ divulgou um trailer do especial de natal da cantora. Mariah Carey’s Magical Christmas Special vai comemorar os 25 anos do single All I Want For Christmas…. Is You!, que virou hino e marca registrada de Mariah Carey.

O show terá as participações especiais de Tiffany Haddish, Billy Eichner, Ariana Grande, Jennifer Hudson, Snoop Dogg, Jermaine Dupri, Misty Copeland e Mykal-Michelle Harris.

O especial estreia no streaming em 4 de dezembro.