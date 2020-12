Com Covid, Nicete Bruno tem piora e é entubada

Nicette Bruno, internada com Covid, sofreu piora e precisou ser sedada e entubada no CTI de um hospital no Rio de Janeiro. O relato foi feito pela filha da atriz, Beth Goulart, nesta segunda-feira (01) em seu perfil do Instagram.

"Ontem ela teve uma ligeira piora. Foi necessário sedar e entubar. Tenho muita fé, essa doença é assim mesmo. É uma luta e vamos vencer essa luta. Ela está sedada, não está sentindo nada e vamos vencer essa luta", contou Beth.

"Vamos orar todos os dias até ela estar recuperada, sorrindo, com sua energia de luz e de vida que sempre teve e vai continuar tendo", pediu.

Ontem, a filha da atriz havia informado que o quadro de saúde de Nicette estava estável.