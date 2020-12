Influencer é encontrada morta em estrada

O corpo da modelo e influenciadora Alex Sharkey foi encontrado a 5 km de sua casa, onde foi vista pela última vez com vida. De acordo com informações do New York Post, a jovem de 27 anos desapareceu um dia depois do Dia De Ação de Graças.

Alex foi encontrada sem roupas, na beira de uma estrada, por funcionários da cidade de Houston, na nos Estados Unidos.

A mãe da influenciadora disse em entrevista que a filha havia deixado o apartamento após discutir com o marido, na sexta-feira (27). O caso está sendo investigado.