Entenda porque a Rainha Elizabeth tem dois aniversários; monarca completou 96 anos

Essa tradição começou em 1748, com o rei George 2º que é trisavô da rainha Elizabeth 2ª. O aniversário dele era em 10 de novembro, período de muita chuva e frio na Inglaterra, então ele decidiu comemorar próximo ao verão com uma parada militar, como é feito até hoje.

Os monarcas do Reino Unido têm dois aniversários por causa do frio. Independente da data de nascimento, uma comemoração junto ao povo deve ser feita no segundo fim de semana de junho, período mais próximo do verão e com mai chances de dias de sol em Londres.

A Rainha Elizabeth 2ª completou 96 anos no dia 21 de abril, e a data este ano não deve ter grandes comemorações, já que ela revelou que andava "exausta e cansada" após ser diagnósticada com covid-19.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.