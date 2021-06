Entenda o meme ‘tá passada?’, que viralizou e está bombando no Brasil

Esse é o primeiro vídeo viral de Esse Menino, mas ele já é conhecido em Belo Horizonte. Com o hit, seus números não param de crescer nas redes sociais. Entre os famosos que estão amando o vídeo estão Gabriela Prioli, Fernanda Souza e Bruno Gagliasso,Preta Gil e a fila não para de crescer, com internautas anõnimos se esbaldando no novo meme.

