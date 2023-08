Encontro de Angélica, Eliana e Ivete traz passado de Luciano Huck à tona: 'pegou as 3'

Your browser does not support the video tag.

O encontro de Xuxa, Eliana e Angélica no Criança Esperança deu o que falar nas redes sociais, mas não foi só isso. A reunião do trio com a chegada de Ivete Sangalo no palco fez o público relembrar a vida amorosa de Luciano Huck.

Casado com Angélica, o apresentador da Globo já namorou Eliana e Ivete Sangalo. O assunto não passou despercebido e repercutiu no Twitter.

Huck e Eliana namoraram entre 1997 e 1999. Na ocasião, ela trabalhava na Record e ele na Band. Logo após o término, o apresentador engatou um breve namoro com Ivete que durou em torno de 6 meses, ainda em 1999.

O relacionamento com Angélica veio anos depois. Atualmente Eliana é casada com o diretor de TV, Adriano Ricco. Já Ivete é casada com o nutricionista Daniel Cady.