Empresário bolsonarista diz que seu coworking para influenciadores tem portas abertas para Felipe Neto

Em abril, a casa de Fakhoury ia ser usada para um almoço de mulheres empresárias com o presidente Jair Bolsonaro, organizado pela líder do movimento Brasil de Ideias, Karim Miskulin, mas foi transferido para outro local em cima da hora.

"Eu acho que esse tipo de coisa eu só vou divulgar depois. Se eu começar a falar disso antes, mela o jantar, sai na imprensa. Aí vocês vão publicar que o jantar é do gabinete do ódio", diz.

"Tendo sucesso, eu quero replicar a ideia e fazer em várias cidades do Brasil com sócios. O primeiro eu abri sozinho porque quero lançar o conceito", afirma.

