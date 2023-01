Emily Garcia acusa irmão de Lucas Guimarães de agressão e expõe hematomas

Lucas Guimarães chegou a se meter no assunto opinando em um perfil de fofoca: “Meu Deus, lamentável, viu. Vou ficar aqui respirando fundo e contando de 1 até 10 para não falar besteira”, escreveu o marido de Carlinhos Maia que levou uma invertida de Emily. “Claro, até porque no seu relacionamento você também não gosta que ninguém se envolva”, rebateu.

Tudo começou quando Emily publicou uma sequência de stories com indiretas ao marido, que viajou para Penedo, no Rio de Janeiro. Ela começou a responder criticas de internautas dando a entender que o que havia acontecido entre o casal foi grave.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.