Em vídeo, Sidney Sampaio aparece pela 1ª vez após cair do 5º andar

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.







O Ator Sidney Sampaio faz sua primeira aparição após o ocorrido e agradece o apoio que vem recebendo!!



Crédito: @SoniaAbrao via IG. pic.twitter.com/P4XOlJwB1O — monni. (@monni_tuiteira) August 8, 2023

Sidney Sampaio apareceu em um vídeo pela primeira vez após ter caído do quinto andar de um hotel no Rio de Janeiro. Nesta segunda-feira (7), a empresária do ator publicou o vídeo de Sidney agradecendo as mensagens de apoio que vem recebendo.

"Oi, pessoal. Que susto que a gente tomou! Estou passando aqui só pra agradecer, primeiramente, a Deus e, depois, a todas as pessoas que estão envolvidas direta e indiretamente na minha recuperação. Também a todas as pessoas que estão me mandando mensagens de incentivo, toda energia positiva. Agora estou aqui me recuperando, mas já já vou estar de volta", disse.

O ator caiu de um quarto no quinto andar do hotel, até o parapeito no primeiro andar, e de lá caiu novamente na calçada, sendo socorrido por bombeiros. Ele sofreu apenas fraturas.

Segundo amigos do ex-galã, ele estava sob efeitos de medicamentos para insônia sem prescrição médica.